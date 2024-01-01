شؤون الألغام: انتهاء أعمال المسح لمشروعي النبراس والربط الخليجي

2024-01-01 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، اليوم الاثنين، انتهاء أعمال المسح لمشروعي النبراس للبتروكيماويات والربط الكهربائي الخليجي، فيما أشارت الى إشرافها على أعمال المسح التقني لمشروع الرقعة النفطية التاسعة.

وقال مدير الدائرة مصطفى حميد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع النبراس أكبر مشروع من نوعه على مستوى الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن "دائرة شؤون الألغام وبالتعاون مع الجهد الوطني المتمثل بوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، انتهت من إجراء أعمال المسح التقني على هذا المشروع".

وأضاف حميد، أن "المشروع الذي يحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء، هو مشروع اقتصادي وتنموي واعد"، مبيناً أنه "تم تكليف دائرة شؤون الألغام من قبل وزارة الصناعة في الصيف الماضي بإجراء أعمال شؤون الألغام على أرض هذا المشروع".

وأشار إلى أن "دائرة شؤون الألغام أشرفت أيضاً على مشروع الربط الكهربائي الخليجي للطاقة الكهربائية وأعمال الجهد الوطني بوزارة الدفاع بهذا الخصوص، وانتهت من أعمال المسح التقني على هذا المشروع"، لافتاً إلى "أعمال الدائرة بمشروع المسح الزلزالي لرقعة الروضة بمحافظة النجف الأشرف باتجاه الحدود العراقية السعودية".

وبين أنه "تم تكليف دائرة شؤون الألغام من قبل وزارتي الدفاع والداخلية لإجراء المسوحات الخاصة بهذا المشروع واستكمال الخطط التنفيذية الخاصة بهذه المسموحات".

ولفت حميد، إلى "إشراف الدائرة على أعمال المسح التقني لمشروع الرقعة النفطية التاسعة، المنفذ من قبل مديرية الدفاع المدني، وأعمال السيطرة النوعية المكلفة من إحدى الشركات التجارية"، منوهاً إلى "إشراف الدائرة أيضاً على المسح التقني لمشاريع الطاقة الشمسية في محافظتي ذي قار والمثنى، والمنفذ من قبل مديرية الدفاع المدني، فضلاً عن إجراء الدائرة للعديد من المساحات على الأراضي في المناطق المحررة، الأمر الذي أسهم بإعادة النازحين إلى ديارهم".

ونوه إلى "مشروع الربط السككي بين محافظة البصرة ومنطقة الشلامجة، إذ تم إكمال كافة المقاطعات والإحداثيات الخاصة بهذا المشروع، بغية الوقوف على المساحات الملوثة وتطهيرها"، مؤكداً أنه "تم عقد اجتماعات مع الشركة الإيطالية المنفذة لمشروع طريق التنمية ومديرية السكك الحديدية في وزارة النقل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف تحديد المقاطع الملوثة من هذا الطريق، والمقتربات الأمنية والبنية التحتية بهدف معالجتها بشكل سريع".

ولفت إلى أن "الدائرة تشرف أيضاً على الأعمال التنفيذية لإحدى الشركات التجارية المنفذة لحقلي أبي غرب وأبو زرقان النفطيين".

وأكد أن "الدائرة أطلقت منذ شهر آب الماضي الستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بشؤون الألغام للأعوام 2023 - 2028"، مبيناً أن "هذه الستراتيجية تتضمن محاور تنفيذية تعمل دائرة شؤون الالغام في الوقت الراهن على استكمال الخطط التنفيذية الخاصة بهذه الخطة الستراتيجية".

وأشار إلى "وجود أعمال أخرى لدى دائرة شؤون الألغام في مستشفى المسالك البولية في محافظة نينوى، إضافة إلى العديد من الحملات التوعوية، وهناك أكثر من 4 ملايين مستفيد من حملات التوعية التي نفذتها الدائرة"، لافتاً الى أنه "تم خلال هذا العام تضمين موضوعات الألغام في كافة المناهج الدراسية الخاصة بوزارة التربية، الأمر الذي من شأنه تعميق التوعية الخاصة بمخاطر الألغام وغيرها من المخلفات الحربية الأخرى".

وأكد أن "المنظمات الدولية تأخذ منحاً من الدول المانحة لأغراض إنسانية وتفوض من قبل دائرة شؤون الألغام وتزاول أعمالها، وهناك شركات تجارية تستكمل متطلباتها الإدارية في دائرة تسجيل الشركات وتأخذ تفويضاً من دائرة الشؤون والألغام وتحصل على عقود عمل من وزارة النفط أو من الجهات المستفيدة الأخرى، وتعمل بإشراف دائرة شؤون الألغام".