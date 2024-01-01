مرصد بيئي يسجل أكثر من 21 ألف حريق في العراق خلال عام 2023

2024-01-01 15:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مرصد العراق الأخضر، اليوم الاثنين، إحصائية بعدد الحرائق التي تم تسجيلها خلال العام 2023، وفيما تصدرت العاصمة بغداد باقي المحافظات، كان حريق "فاجعة الحمدانية" هو الأبرز.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب راصدينا والمعلومات المتوفرة من مديرية الدفاع المدني، بلغ عدد الحرائق خلال العام الماضي في بغداد والمحافظات عدا إقليم كوردستان 21 ألفاً و24 حريقاً، اندلعت في المطاعم والمباني والمؤسسات الأهلية والحكومية، وأكثرها بالعاصمة بغداد".

وأضاف أن "فاجعة الحمدانية بمحافظة نينوى كانت من أبرز وأطولها وقتاً، يليها حريق الأسواق بالبصرة"، موضحاً أن "من ابرز أسباب حدوث الحرائق هي التماس الكهربائي وعبث الأطفال والنزاعات العشائرية، فضلاً عن إهمال شروط السلامة للمباني والدور".

وتابع أن "حرائق عام 2023 سجلت انخفاضاً بنسبة 21% عن عام 2022، وذلك يعود إلى حملات التوعية والتطوعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مجال الدفاع المدني".