توقعات مضطربة لأسعار النفط في 2024

2024-01-01 16:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ودعت أسواقُ النفط عام 2023 بحالة من الضبابية، وسط استمرار القلق حيال إمكانية دخول الاقتصاد العالمي في ركود وعدم وضوح الرؤية حول التعافي الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المستمرة سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو الحرب في غزة وأمن الملاحة في البحر الأحمر، إلى جانب وفرة المعروض من الدول خارج أوبك+.

ودفعت هذه العوامل معظم بيوت الأبحاث لوضع توقعات متحفظة نوعاً ما لأسعار النفط للعام المقبل، هي أقل من متوسط التوقعات التي وضعت قبل عام لسنة 2023، ويأتي ذلك رغم الخطوات الاستباقية التي قام بها تحالف "أوبك+" خلال عام 2023 للحفاظ على استقرار أسواق النفط، فيما يوفر نحو 40% من إمدادات النفط العالمية.

على جانب التوقعات لأسعار النفط في 2024، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يكون متوسطُ سعر خام برنت عند ِ84 دولاراً في النصف الأول من 2024، وعند 83 دولاراً للعام بأكمله، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة للعام الحالي عند 93 دولاراً.

وخفض بنك باركليز توقعاته لأسعار برنت إلى 93 دولاراً، بانخفاض 4 دولارات عن توقعاته السابقة، بينما يتوقع بنك ING أن تكون أسعار برنت قريبة من 80 دولاراً في النصف الأول من 2024، على أن تتحسن إلى 91 دولاراً في النصف الثاني، مع تحول السوق إلى عجز المعروض، أما بنك جي بي مورغان فتوقعاته أكثر تشاؤماً، فهو يتوقع معدل 83 دولاراً لسعر برميل برنت في 2024.