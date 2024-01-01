2024-01-01 16:32:00 - المصدر: واع

بغداد - واعشهدت ساحة الاحتفالات عملًا مُبهرًا يحصُل لأول مرة في العراق.‏وذكر مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر في تدوينه على منصة (x) تابعتها وكالة الأنباء العراقية(واع)، ان " هذا العمل الذي يستحقه ابناء شعبنا التواق للنجاح والسلام، كان حصيلة جهود جبارة استمرت لنحو اسبوع بذلها جنود مجهولون تجاوزوا فيه كل الصعوبات، من أجل انجازه بوقت قياسي، فتحية لهم ولجهودهم".وبين ان " هذا العمل الفيديوي وثق فرحة البغداديين واعجابهم بعرض الـ"درون شو"، خصوصا عندما تم رسم خارطة العراق كما وثق أيضا بأن فلسطين حاضرة في قُلوب العراقيين في أوقات فرحهم وحزنهُم".

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