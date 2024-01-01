أسعار الدولار تغلق على ارتفاع طفيف في بغداد واستقرار بأربيل

2024-01-01 16:48:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الاثنين، فيما سجلت استقراراً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً حيث بلغ سعر البيع 152300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152200 دينار مقابل 100 دولار.