وزير الموارد يجري جولة ميدانية للاطلاع على موقع مرسى الكاظمية

2024-01-01 17:06:06 - المصدر: واع

بغداد - واعأجرى وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الاثنين، جولة ميدانية للاطلاع على موقع مرسى الكاظمية للوقوف على نسب الإنجاز المتحققة من الأعمال.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" وزير الموارد المائية عون ذياب أجرى جولة ميدانية في موقع مرسى الكاظمية التابع للوزارة ، للاطلاع عن كثب على الأعمال الجارية والوقوف على نسب الإنجاز المتحققة من هذه الأعمال ".وأكد الوزير بحسب البيان" على العمل بهمة وتفان وذلك لإنجاز المهام المناطة بهم ، وتابع البيان أن" ذياب وخلال الجولة ناقش المشاكل والمعوقات ،وموجهاً بإيجاد الحلول السريعة والناجعة لتخطي كافة العقبات ، والوصل الى النتائج المخطط لها ضمن الخطة المرسومة للوزارة".وأشار إلى" التعاون بين التشكيلات التابعة في الوزارة من أجل إنجاز ما مطلوب منهم ووفق الخطط التي درست ونفذت".ولفت البيان الى، أن" الجولة تضمنت تفقد الموقع في نهر دجلة ابتداء من جسر الأئمة الى شمال منطقة الراشدية".