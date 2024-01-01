وزير التربية يوجه إدارات المدارس بتخصيص غرف لأطفال الهيئات التدريسية

2024-01-01 17:10:07 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، إدارات المدارس بتخصيص غرف كبيرة لأطفال الهيئات التدريسية.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إنه "وضمن أولويات وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، بتوفير كل ما يضمن انسيابية العمل التربوي للملاكات التعليمية والتدريسية، وجه الجبوري، أقسام وشعب الأبنية المدرسية والجهات ذات العلاقة، في المديريات العامة، بتخصيص غرف كبيرة مع تأثيثها في المدارس، ذات المساحات الواسعة، بالإضافة الى مدارس البناء الجديد لتكون حضانة لأطفال الهيئات التدريسية".وأضاف البيان، أن "التوجيه يأتي لإعطاء الاستقرار النفسي للمعلمين والمدرسين، ورفع مستوى عطائهم التدريسي للتلاميذ، وتحسين طرق إيصال المادة العلمية الى الطلبة".