كاساس يختار بديل أمجد عطوان في كأس آسيا

2024-01-01 17:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقرر مدربُ المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اليوم الاثنين، إضافة لاعب نادي أربيل أكام هاشم ليحل محلَ أمجد عطوان في كأس آسيا.وقال بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بات في حُكمِ المُؤكد غياب لاعب المنتخب الوطني أمجد عطوان عن قائمةِ أُسود الرافدين في كأس آسيا بعد تعرضه لإصابة في مباراة فريقه زاخو ضد الكهرباء ضمن مُنافساتِ دوري نجوم العراق".وأضاف البيان، أن "مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس قرر إضافة لاعب نادي أربيل أكام هاشم ليحل محل عطوان، وتعويض غيابه عن الحدث الآسيوي".