2024-01-01 17:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت القرعة الالكترونية لأسماء المتطوعين على وزارة الدفاع بصفة جندي في القوات الخاصة عن خلل بعد ظهور أسماء غير صحيحة.

وبحسب قوائم القرعة أطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد ظهر اسم "علي عليي" وأخر ولقبه من عشائر عربية (الجبور) وقوميتهم كردي! أو أسم الأم لآخر من حرف مكرر وما شاكل ذلك من أخطاء.

وكانت وزارة الدفاع دعت في بيان متأخر أصحاب الأسماء التي ظهرت بالقرعة الإلكترونية من المتقدمين بصفة جندي (قوات خاصة) الى مراجعة (معسكر التاجي - مدرسة القوات الخاصة) لغرض إجراء الفحص الطبي والمقابلة واختبار اللياقة البدنية وحسب التواريخ المؤشرة ازاء كُلاً منهم" وهذا خلاف ما أعلنته الوزارة سابقا باجراء قرعة علنية أمام وسائل الاعلام.























