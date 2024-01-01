منتخب العراق يفتقد خدمات نجم بارز في أمم آسيا وكاساس يحدد بديله

2024-01-01 18:30:04 - المصدر: العربي الجديد

سيغيب أمجد عطوان، لاعب منتخب العراق لكرة القدم، عن قائمة "أسود الرافدين" في كأس آسيا المقبلة، التي ستقام في قطر، للفترة من 12 يناير/كانون الثاني 2024 وحتى 10 فبراير/شباط من العام نفسه.

وتعرض عطوان لإصابة في مباراة فريقه زاخو الأخيرة ضد الكهرباء ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث خرج من المواجهة بعد معاناته من إصابة عضلية.

وبعد خضوع اللاعب للفحص الطبي، تبينت حاجاته لفترة طويلة من أجل التعافي، ليقرر مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، إضافة لاعب نادي أربيل أكام هاشم، ليحل محل عطوان، وتعويض غيابه عن الحدث الآسيوي، بحسب ما أكده لـ"العربي الجديد" الاثنين، محمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي.

وشكلت دعوة مدافع نادي أربيل مفاجأة للجميع، بعد الأخبار التي أكدت أن البديل المتوقع سيكون في المركز ذاته (خط الوسط)، من خلال دعوة صفاء هادي المحترف في الدوري الإيراني، أو ربما في خط الهجوم ومتمثلة في باشانغ عبد الله، لاعب ديغرفورس السويدي.

وقبل أيام قليلة، كان كاساس قد أعلن قائمة العراق لأم آسيا، ووُجد فيها 26 لاعبا، وهم في حراسة المرمى، جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل، وفي خط الدفاع كل من علي عدنان وسعد ناطق وريبين سولاقا وفرانس بطرس، وزيد تحسين، برفقة ميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وحسين علي وألان محيي الدين.

وفي خط الوسط، وُجد كل من أمجد عطوان (سيغيب للإصابة) وزيدان إقبال وأسامة رشيد، مع أمير العماري وأحمد علي وبشار رسن ويوسف أمين، وإبراهيم بايش وعلي جاسم ودانيلو السعيد ومنتظر ماجد. وفي الهجوم وُجد الثلاثي علي الحمادي ومهند علي "ميمي" وأيمن حسين.

ويصل منتخب العراق إلى قطر في الـ12 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد انتهاء معسكره التدريبي المقررة إقامته في الإمارات والذي سيبدأ في الثاني من الشهر المقبل، وسيشهد مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية في السادس من الشهر ذاته.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا القادمة، إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا، ويعتبر مرشحا بارزا للذهاب بعيدا في البطولة، في ظل التوليفة التي يضمها في صفوفه، والتي نجحت في حصد لقب "خليجي 25" بداية عام 2023.