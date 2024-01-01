تنس السيدات.. "أم عائدة" تنتصر وبطلة تنتظر

2024-01-01 18:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت التشيكية بترا كفيتوفا، وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة للتنس سابقا، يوم الاثنين، أنها تنتظر طفلها الأول من زوجها ومدربها ييري فانيك، وستغيب عن أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام، التي تبدأ خلال أسبوعين.

ونشرت كفيتوفا عبر منصة "إكس"، صورة لها وزوجها يحملان صورة الأشعة وملابس صغيرة للطفل القادم "في اليوم الأول من عام 2024، معلقة بالقول: "أردت أن أتمنى لكم عاما جديدا سعيدا وأن أشارككم الأخبار المثيرة بأنني وييري سنرحب بطفل في عائلتنا هذا الصيف".

وأضافت على تطبيق إنستغرام أنها ستفتقد رحلتها السنوية إلى أستراليا، مردفة بالقول: وقالت "أتطلع إلى قضاء بعض الوقت في المنزل للإعداد لهذا الفصل الجديد والمثير من حياتنا".

ولم تشارك كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، البالغ عمرها 33 عاما في البطولات الإعدادية الجارية حاليا في أستراليا لكن اسمها ظهر في قائمة المشاركات في البطولة التي ستقام في ملبورن خلال الفترة من 14 إلى 28 يناير الحالي.

وخسرت كفيتوفا نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2019 أمام نعومي أوساكا التي عادت إلى المنافسات في وقت سابق اليوم بعد غياب 15 شهرا أنجبت خلالها طفلها الأول.

إلى ذلك، بدت أوساكا قوية بعد عودتها للمنافسات بعد 15 شهرا من الغياب لتتغلب على الألمانية تامارا كورباتش 6-3 و7-6 في الدور الأول لبطولة برزبين الدولية للتنس.

وشاركت اللاعبة اليابانية، البالغ عمرها 26 عاما، آخر مرة في جولة اتحاد اللاعبات المحترفات في بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو في سبتمبر 2022 وأنجبت طفلتها الأولى، شاي، في يوليو قبل تكثيف استعداداتها لبطولة أستراليا المفتوحة في الفترة من 14 إلى 28 يناير.

ولم تظهر أوساكا أي علامات على التراجع في أول شوط بعد عودتها للمنافسات لتكسر إرسال كورباتش دون أن تمنحها فرصة اقتناص أي نقطة، وزادت المصنفة الأولى عالميا سابقا من ضغطها مرة أخرى قرب نهاية المجموعة الأولى لتحسمها في 38 دقيقة بضربة أمامية قوية.