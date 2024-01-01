2024-01-01 18:48:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الإثنين (1 كانون الأول 2024)، عن استلام شركة بتروجاينا الصينية مهام ادارة المشغل الرئيس لحقل غرب القرنة/1 في محافظة البصرة، بعد توديع شركة أكسون (موبيل) الأمريكية.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبرعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني نظمت شركة نفط البصرة احتفالية جرى خلالها تسليم مهام ادارة المشغل الرئيس للحقل لشركة بتروجاينا الصينية، التي حلت بديلاً عن شركة إكسون موبيل بموجب اتفاق تسوية لحصتها في الحقل".

يذكر ان شركة نفط البصرة أصبحت شريكاً رئيساً في إدارة الحقل بنسبة 22,7 ‎%‎ الى جانب الشركات (بتروجاينا الصينية، وبرتامينا الاندونيسية، ويوتوشو اليابانية، اضافة الى الشريك الحكومي شركة الاستكشافات النفطية)، وحضر الاحتفالية مدير عام شركة نفط البصرة وعدد من المسؤولين في الشركات المعنية.

يشار الى، أن الطاقة الانتاجية الحالية للحقل أكثر من 500 ألف برميل في اليوم، وتقوم كل من شركتي غاز الجنوب وغاز البصرة بإستثمار الغاز المصاحب للحقل.