الإعمار: إنجاز صب فضاءات مجسري تقاطع الفنون الجميلة في بغداد

2024-01-01 18:56:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن إنجاز صب فضاءات مجسري تقاطع الفنون الجميلة في بغداد.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إنه "بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تم إنجاز أعمال صب الفضاءات والمقتربات لمجسري تقاطع الفنون الجميلة، من جهة الصرافية في بغداد، أحد مشاريع الحزمة الأولى".وأضاف البيان، أن "أعمال المشروع تسير بوتيرة متسارعة، حيث تم إنجاز فضاءات المجسرين من جهة الصرافية، والتهيئة لأعمال إكسائها، تزامناً مع قرب انتهاء الأعمال الترابية للمقتربات، من جهة المستنصرية وتثبيت السياج الحديدي"، مشيرا الى أن "أعمال تأهيل التقاطع بالكامل مستمرة، بضمنها أعمال قشط طبقة الاسفلت وتأهيل المماشي والأرصفة الواقعة ضمن المشروع".وتابع، أن "المشروع يتضمن إنشاء مجسرين، الأول يربط بين الطريق المقبل من المستنصرية بالطريق المؤدي الى تقاطع الصرافية، فيما يربط الثاني الطريق المقبل من تقاطع الصرافية بالطريق المؤدي الى مجمع الكليات والمستنصرية، بطول يبلغ (420)م ، وعرض (9)م لكل مجسر مع المقتربات".