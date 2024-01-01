المليشيات الإيرانية تستهدف قاعدة أميركية بريف الحسكة

2024-01-01 19:00:05 - المصدر: العربي الجديد

استهدفت المليشيات الإيرانية، اليوم الاثنين، قاعدة عسكرية تابعة لقوات "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، في منطقة الشدادي بريف محافظة الحسكة الجنوبي، فيما تمكن التحالف من إلقاء القبض على قيادي من تنظيم "داعش" الإرهابي بريف محافظة الحسكة، ضمن مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، شمال شرق سورية.

وأعلنت ما تُسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الاثنين، عن استهداف قاعدة قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، من خلال طائرة مُسيرة في منطقة الشدادي بريف محافظة الحسكة الجنوبي، شمال شرق سورية، مؤكدةً أن "الطائرة أصابت أهدافها بشكلٍ دقيق"، وفق البيان.

بدوره، بين الناشط وسام العكيدي، وهو من أهالي ريف محافظة دير الزور، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" أعطت اليوم الاثنين، أوامر بإخلاء فوري لعدد من مقراتها العسكرية في مدينة البوكمال وريفها بالقرب من الحدود السورية - العراقية، شرقي محافظة دير الزور، شرق البلاد، وذلك خشية تعرض قواتها لاستهداف جوي، عقب قصف قاعدة التحالف الدولي.

على صعيد آخر، قال الناشط خالد الحسكاوي، وهو من أبناء ريف محافظة الحسكة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قوات "التحالف الدولي" تمكّنت اليوم الاثنين، من اعتقال شخص مجهول الهوية، وذلك خلال عملية إنزال جوي عبر طائرة مروحية، بمشاركة قوات أرضية تابعة لـ"قسد" على منزل سكني داخل مزرعة في منطقة اليعربية، الواقعة على الحدود السورية – العراقية، بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، شمال شرق سورية.

وبين الحسكاوي، أن قوات التحالف الدولي أطلقت اليوم الاثنين، سراح فارس عيدان الهواش، وذلك بعد اعتقال دام نحو شهرين، في حين جرى اعتقال الهواش، خلال حراثته أرضه الزراعية ضمن المكان الذي يجري منه عادة إطلاق الصواريخ باتجاه قواعد "التحالف الدولي"، وهو من أهالي بلدة العزبة شمال محافظة دير الزور، شرق سورية.

اعتقال قيادي في "داعش" بمحافظة الحسكة

وقال بيان لغرفة "عملية العزم الصلب"، التابعة للتحالف، إن العملية جرت بمشاركة قوات "قسد"، وانتهت باعتقال مسؤول إعلامي في "داعش"، موضحة أن المعتقل كان مسؤولاً عن جمع المعلومات الاستخبارية والاتصالات للتنظيم في منطقة الحدود السورية العراقية.

من جهة أخرى، أعلن "جهاز الاستخبارات التركية" (MIT) عن إلقاء القبض على القيادي في تنظيم الدولة "عبد الله الكندي"، والذي قالت إنه كان يستعد لتنفيذ هجمات ضد قواتها في الشمال السوري، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

ولفتت الوكالة إلى أنه جرى إلقاء القبض على "الإرهابي" حياً، خلال عملية نفذتها المخابرات التركية، بالتعاون مع قوات الأمن المحلية التابعة للجيش الوطني السوري في منطقة "درع الفرات" بريف محافظة حلب، شمالي سورية، مُشيرةً، إلى أن "الكندي" قدّم معلومات عن أعضاء المنظمة المستعدين لتنفيذ عمليات في الشمال السوري.