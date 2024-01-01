اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان: استهداف الإقليم مخالف للشريعة الإسلامية

2024-01-01 19:02:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، يوم الاثنين بأن الهجمات على الإقليم بالطائرات المسيرة مخالفة للشريعة.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "منذ مدة تحاول ايادي استهداف امن الاقليم و قوات البيشمركة للاسف والإضرار بكيان الاقليم عن طريق الطائرات المسيرة وتقويض أمن المواطنين".

وتابع الاتحاد في بيانه:"نحن في اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان ندين بشدة هذه الهجمات".

وأضاف ان "قوات البيشمركة هم حماة كوردستان وفي الجبهات الامامية لمواجهة الارهابيين وهزمت داعش، كما ان اقليم كوردستان هو مكان للتعايش السلمي وملاذ للمنكوبين ولا يمكن ان يصبح هدفا للاعمال الارهابية "مشيرا الى " حماية استقرار اقليم كوردستان من واجب الجميع".

واكد البيان ان " هذه المحاولات التخريبية مخالفة لمبادىء الشريعة الاسلامية ومؤشر خطير وتهديد على أمن عموم العراق".

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد أفادت يوم الأحد الماضي، بتعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين نفذته قوة "خارجة عن القانون"، محمّلة الحكومة الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي"

بدوره وجهّ القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بفتح تحقيق شامل بحادثة الاعتداء على حرس إقليم كوردستان ليلة أمس، الذي وصفه بـ"الإجرامي".

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني، وجّه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل، إذ استهدفت طائرة مسيرة في الساعة السابعة والنصف من ليلة أمس السبت، موقعاً تتواجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق".