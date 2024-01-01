أحد نجوم مانشستر يونايتد يغادر ملعب "أولد ترافورد"

2024-01-01 19:05:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي مانشستر يونايتد، عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين (1 كانون الثاني 2024)، انتقال لاعبه الهولندي، دوني فان دي بيك، إلى صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال نادي مانشستر يونايتد في "تدوينة" عبر حسابه على موقع "إكس": "نتمنى كل التوفيق للاعبنا الهولندي @Donny_Beek6

دوني سينضم إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2023/24".

ولم يكشف فريق مانشستر يونايتد تفاصيل صفقة انتقال فان دي بيك إلى آينتراخت، لكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، كتب عبر حسابه على موقع "إكس": "سيدفع آينتراخت رسوما منخفضة نظير الإعارة، لكنه سيتحمل الجزء الأكبر من راتب اللاعب الهولندي".





وأضاف فابريزيو رومانو: "يتضمن عقد الإعارة خيار الشراء مقابل 11 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كإضافات".