الجهد الخدمي يعلن شمول أحياء جديدة في بغداد بخطة 2024

2024-01-01 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيكشف فريق الجهد الخدمي الحكومي في محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن المناطق المشمولة بالخدمات ضمن خطة 2024، وفيما أكد شمول أحياء جديدة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن إنجاز 34 منطقة ضمن الخطة المقررة لعام 2023 المنصرم.وقال رئيس الفريق، عبد الرزاق المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك ثلاث ‏مراحل لأعمال فريق الجهد الهندسي، حيث إنه أكمل مرحلتين منها في 34 منطقة وبنسبة 100٪، أغلبها ضمن قاطعي الشعلة والشعب وبلدية الكاظمية ومناطق بوب الشام والفحامة".وأضاف المالكي، "أما المرحلة الثالثة فتتضمن بغالبيتها أعمال التبليط"، مشيرا، إلى أن "خطة عام 2023، تضمنت شمول 61 منطقة بالخدمات، حيث تم إنجاز ما يقارب 10 مناطق ضمن قاطع بغداد الجديدة وبلدية الغدير والمناطق الأخرى ضمن قواطع بلدية الصدر الأولى وبلدية الشعب".وأكد، أن "الأعمال الخدمية في تلك المناطق وصلت إلى مراحلها النهائية وهي الآن في مرحلة التبليط".وذكر، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه أن تكون خطة عام 2024، على امتداد المناطق التي باشرنا بها، منها منطقة سبع قصور، حيث تم إنجاز مقاطعة 3/12 والمقاطعة 5/12، ومن المقرر أن تنجز المقاطع المجاورة لهاتين المقاطعتين، وكذلك شمول المناطق الواقعة ما بين الشوارع الرئيسية بالخدمات منها (شارع أبو أحمد، شارع أبو مجيد، شارع أبو علي، شارع المشروع، والشارع الرئيسي لسبع قصور)، كما أن هنالك أحياء ما بين هذه المناطق وضعت ضمن خطة عام 2024".ولفت، إلى أن "خطة عام 2024، تضمنت أيضاً: مناطق ضمن قاطع الشعلة، حيث وصلت الأعمال فيها إلى المرحلة الثالثة وستنجز خلال العام الجاري، إضافة إلى شمول مناطق ضمن قاطع بلدية الشعب ومناطق أخرى ضمن أطراف بغداد".