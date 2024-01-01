بلا عقوبة.. الإمارات تفرج عن "باسم الجبوري" وذووه يشكرون شفق نيوز

2024-01-01 19:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلقت السلطات الإماراتية سراح المواطن باسم رحيم الجبوري (41 عاماً) من أهالي محافظة كربلاء، بعد احتجازه لمدة 45 يوماً في دبي، على خلفية نشره مقطع فيديو "عفوي" عن الإمارات، فيما شكر ذووه وكالة شفق نيوز التي تابعت قضيته وحرصت على نقل مناشدتهم المطالبة بالإفراج عنه.

وقال عباس رحيم الجبوري، شقيق المفرج عنه، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "شقيقي باسم تم الافراج عنه أمس، وكان في استقباله عند خروجه من السجن جمال القيسي، وهو شيخ من الرمادي مقيم في دبي وحاصل على الجنسية الإماراتية، وقام بتوصيله إلى مطار دبي الدولي".

وأضاف، أن "شقيقي وصل إلى مطار بغداد في الساعة 6:30 من مساء أمس، وكان عند استقباله النائب ضياء الهندي الذي أوصله إلى داره".

والمفاجأة في القضية هي ما أكد عليها عباس، أن "السلطات الإماراتية لم تفرض على شقيقي أي عقوبة"، وبينما أوضح أن "مدة الحجز كانت 45 يوماً"، قدم شكره لوكالة شفق نيوز "لمتابعتها قضية شقيقه طيلة فترة احتجازه في دبي".

وكان باسم قد ظهر بتسجيل مصوّر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، واقفاً بجانب شارع وخلفه بركة ماء، فيما تعلو المياه الرصيف الواقف عليه وتغطيه، قائلاً: "هذه هي دبي تحوّلت إلى مسبح بعد الأمطار، لا أحد يقول إن دبي أفضل من غيرها أو أرقى الدول، لا نستطيع العبور إلى الجهة المقابلة بسبب غرق الشارع، هذه هي دبي! بالعافية عليهم".

ولاقى هذا الفيديو الذي قام بنشره باسم انتشاراً واسعاً وأصبح "ترنداً" على مواقع التواصل، لكنه في الوقت نفسه آثار انتقادات واسعة دفعته إلى إلحاق منشوره بآخر اعتذاري لدولة الإمارات في مساء اليوم نفسه، لكن السلطات الإماراتية اتخذت موقفها بحقه، وفق ما قاله أحد ذوي باسم يدعى مصطفى الجبوري.

ويشرح الجبوري في حديث لوكالة شفق نيوز، ما حصل لان عمته باسم، بالقول إن "باسم كان يتردد إلى دبي لغرض السياحة، حيث كانت له زيارات سابقة، لكن في هذه الزيارة انتقد حالة سلبية طبيعية، إذ بعد هطول أمطار غزيرة أغرقت شوارع في دبي، لذلك انتقد الحالة بعفوية بأن الأمطار تغرق الشوارع ليس في العراق فقط، فهذه دبي يحصل فيها الشيء نفسه".

ويضيف، "ولكن تفاجأنا في اليوم الثاني الساعة 5 فجراً باقتحام القوات الأمنية الفندق الذي كان يتواجد فيه باسم وقامت باعتقاله، وبعد التواصل مع السفارة العراقية في دبي تبين أن القضية بحسب ما جاء في الدعوى هو بسبب إساءته لدولة الإمارات".

ويتابع، أن "السفارة العراقية في دبي بدورها قامت بتشكيل فريق محامين، وتم إبلاغنا بأن الدعوى قد تسفر عن منع سفر وغرامة مالية، وإن موعد محاكمته في 9 كانون الثاني 2024".