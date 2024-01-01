صحة اربيل تعلن عدد الإصابات في ليلة رأس السنة

2024-01-01 20:08:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن فرقها الصحية استقبلت خلال ليلة رأس السنة 54 حالة مختلفة وقدمت العلاج اللازم للمصابين.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بإشراف مدير عام صحة المحافظة دلوفان محمد فاتح جلال، وعن طريق عشرة فرق صحية في حدود مدينة اربيل تم الاستعداد لأية أحداث طارئة خلال ليلة رأس السنة الميلادية وتقديم العلاج للحالات التي تستوجب ذلك.

وأضاف البيان أنه خلال مراسم الاحتفالات بليلة رأس السنة استقبلت تلك الفرق الصحية 54 حالة مختلفة اصيبت في حوادث متفرقة، مبينة أنها قدمت العلاج اللازم للمصابين.

وعبر البيان عن شكره للفرق الصحية في قسم العمليات الطبية التي قامت بمهامها في تغطية الحوادث خلال تلك الليلة وقامت بواجبها على أكمل وجه.