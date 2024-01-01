الإعلام الحكومي: إتمام بناء 1000 مدرسة نموذجية خلال العام الحالي

2024-01-01 20:24:00 - المصدر: واع

بغداد – واع - نور الزيديأكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، العمل على إتمام بناء 1000 مدرسة نموذجية خلال العام الحالي عبر 3 وجبات لتسريع نسب الإنجاز، والاستمرار بتهيئة قطع أراضٍ لبناء 3 آلاف أخرى ضمن مشروع الأبنية المدرسية.وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الأبنية المدرسية النموذجية المنجزة بحلول نهاية العام 2023 كانت 30 مدرسة، موزعة على محافظات بغداد والبصرة والديوانية والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل و واسط".وأضاف مجيد، أنه "في العام الحالي 2024 نأمل انتهاء المرحلة الأولى من المشروع والبالغ عددها 1000 مدرسة، وفي الشهرين المقبلين سينجز عدد كبير من المدارس وتسلم بحسب التقارير التي تصل من ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المحافظات وكذلك دائرة المهندس المقيم، إذ انتهت في الكثير منها مرحلة بناء الهياكل الخارجية وتحول العمل بها إلى مرحلة الإنهاءات الداخلية".وبين، أنه "تعمل دائرة المشاريع والأبنية المدرسية مع هيئة مستشاري مكتب رئيس مجلس الوزراء والحكومات المحلية في المحافظات ومديريات التربية فيها لتهيئة قطع أراض لبناء 3000 مدرسة ضمن المرحلة وتجاوزت نسبة تهيئة القطع 70%".وأشار مجيد، إلى أن "هذا المشروع متابع من قبل رئيس مجلس الوزراء ويحظى باهتمامه المباشر، وكذلك متابع بشكل مستمر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء ودائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر ممثليها، وهناك زيارات ميدانية يومية عبر الفرق الهندسية والفنية لمواكبة مراحل ونسب العمل، وأيضاً هناك أعداد كبيرة من المواقع تشهد وجبات عمل ليلية و نهارية ومسائية بحسب التوجيهات الحكومية الأخيرة".