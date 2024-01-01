ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

2024-01-01 20:32:17 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الاثنين، عن بدء ليفربول في البحث عن بديل لنجمه المصري محمد صلاح.وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني، فإن ليفربول مهتم بضم موهبة كريستال بالاس، الفرنسي مايكل أوليسي، ويفكر في ضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.وأضاف التقرير، أن "ليفربول يعتقد أن أوليسي هو البديل الأنسب لتعويض محمد صلاح، حال رحيله عن أنفيلد في الصيف المقبل".وأشار التقرير، إلى أن "هذه المرة ليست الأولى التي يرتبط فيها اسم أوليسي بالانتقال لصفوف ليفربول، حيث يتابعه يورجن كلوب، مدرب الريدز، منذ أن كان لاعبا في ريدينج قبل 5 سنوات".وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول، في صيف 2025، وبالتالي فإن الصيف المقبل يعتبر الأخير لليفربول إذا أراد تحقيق استفادة مالية من بيعه.