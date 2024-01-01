مباراة العراق وكوريا الجنوبية بدون حضور جماهيري

2024-01-01 21:22:06 - المصدر: واع

بغداد – واع – احسان المرسوميأكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد ، اليوم الاثنين ، أن مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الكوري الجنوبي ستقام دون تواجد وسائل الإعلام وحتى حضور جماهيري .وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح خص به وكالة الأنباء العراقية ( واع ) من مدينة ابو ظبي ، أن " مباراة منتخبنا الودية أمام الشمشون الكوري والمزمع إقامتها في السادس من الشهر الحالي ، سيتم نقلها مباشرة دون ان يكون هناك تواجد لوسائل الإعلام وحضور مشجعين ، مشيرا " أنه " لم يتم تسمية اي ملعب حتى الآن لخوض اللقاء التجريبي الذي سيقام في مدينة ابو ظبي الاماراتية " .وأكد أن " أغلب المنتخبات التي تخوض مبارياتها الأخيرة تحضيرا للحدث الأهم بانطلاق منافسات بطولة آسيا تغلف معسكرها بالضبابية بغية عدم اطلاع المنافسين على التحضيرات " .وأوضح عماد " أن المدرب كاساس سيتواجد ، غدا الثلاثاء ، مع بقية المحترفين ليلتئم جميع اعضاء الوفد الذي سيصل غدا الثلاثاء الى مدينة ابو ظبي قادما من العاصمة بغداد " . لافتا " أن معسكر المنتخب سيستمر حتى الـ 11 من الشهر الحالي ، إذ سيشد الوفد حقائبه باتجاه الدوحة لخوض غمار منافسات البطولة " .يذكر أن منتخبنا سيواجه أندونيسيا في 15 من الشهر الحالي ثم يلتقي اليابان في 19 منه ، فيما يختتم مباريات المجموعة بلقاء فيتنام .