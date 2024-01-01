2024-01-01 22:44:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يتوقف دوري نجوم العراق لفترة طويلة تصل لأكثر من 40 يومًا، بعد انقضاء 12 جولة من البطولة، التي يتصدر ترتيبها القوة الجوية وسط مطاردة شرسة من الشرطة والزوراء.



وستبدأ يوم 5 يناير/كانون ثاني الجاري فترة الانتقالات الشتوية، التي ستكون فرصة لاستقطابات جديدة تسعى من خلالها أغلب الأندية إلى ترميم صفوفها والعودة إلى المنافسة.



كما سيمنح الميركاتو الضوء الأخضر لبعض إدارات الأندية للتعاقد مع محترفين على مستوى عالٍ وإنجاز صفقات ذات قيمة فنية قادرة على صنع الفارق، بعد صدمة بعض الأندية بعطاء محترفيها في الجولات الماضية.

وأصبحت أندية تحت مرمى الانتقادات لسوء اختياراتها للمحترفين، وأخرى تبحث عن تحسين موقعها بعد تعرضها لمفاجآت تراجع الأداء وإصابة أبرز لاعبيها.

تعويض المصابين

يعاني الشرطة صاحب المركز الثاني من غيابات عديدة بصفوفه، إذ غاب عن المواجهة الأخيرة أمام نفط البصرة 6 لاعبين، لتضع تلك الإصابات المدرب التونسي شهاب الليلي في ورطة حقيقية.



لكن الليلي عقب نهاية اللقاء أعلن سعي إدارة ناديه لاستقطاب مجموعة جديدة من اللاعبين في الميركاتو الشتوي لتعويض المصابين وهم: أحمد فرحان لإجرائه عملية الرباطِ الصليبي، ومحمد داود وبسام شاكر وحسين علي للإصابة في العضلة الخلفية، ولوكاس سانتوس لإصابته في القدم اليمنى، فضلاً عن إدريسا نيانج الذي سيخضع إلى عملية جراحية قريبًا نتيجة إصابته في الركبة أمام النجف.

ضعف المحترفين

يحاول الزوراء تحت قيادة مديره الفني المصري حسام البدري، إلى الظفر بصفقات جديدة من المحترفين لتعويض رحيل بعضهم، إذ تم فسخ التعاقد مع الجابوني أبو بكر روي، وهناك أنباء عن استبعاد الموريتاني الحسن حويبيب والسوري محمد أرنؤوط.



كما تحاول إدارة الزوراء التمسك بخدمات الجناح النيجيري كريستوفر جون بعد تلقيه عرضًا مغريًا من العربي الكويتي.

على صعيد المحترفين في إيران، يدخل الثنائي علاء عباس وعلي يوسف دائرة اهتمام الزوراء، لكن لا تزال إدارة النادي لم تقدم لهما عرضًا رسميًا.

حظر الفيفا

ينتظر الميناء في الساعات المقبلة قرارًا جديدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع الحظر عن تسجيل اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي، بعد منعه من إدراج أسماء جديدة في بداية الموسم، ليتم استبعاد جميع من تعاقد معهم.

وتحاول إدارة الميناء في حال وصول القرار الرسمي استقطاب عناصر جديدة، بعد اعتمادها على لاعبين من فئتي الرديف والشباب خلال المباريات الـ12 الماضية، ونجح بشكل نسبي في مقارعة الكبار تحت قيادة مدربه حسن أحمد.

وتلقت إدارة سفانة الجنوب دعمًا ماليًا من الحكومة العراقية إلى جانب وزارة النقل لتنسيق الأمور خلال الفترة المقبلة، والعمل على إنجاز الصفقات التي تقدم الإضافة القوية للممثل الأول لمدينة البصرة الجنوبية.