2024-01-01 22:54:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تنويه…

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لأسماء المقبولين في القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة الدفاع للمتطوعين العشرة آلاف على صنف القوات الخاصة، ونشرت صورة للمقبولين من الأقليات من نفس العائلة وهنا تود الوزارة أن تبين مايلي:-

١- جرى قبول جميع المتقدمين من الأقليات لكون الاعداد المتقدمة كانت قليلة وتتناسب مع العدد الممنوح اليهم.

٢- حصة الكرد الفيليين مع ذوي الشهداء ١٢٩ والذين قدموا للتطوع من الكرد الفيليين بلغ عددهم ١٢٩ فقُبلوا جميعاً.

٣-فيما يتعلق بالأقليات الاخرى كان عدد المتقدمين أقل من حصتهم المقررة لذا قُبلوا جميعاً ومن دون احتياط.

٤- قُبل جميع المتقدمين من المكون المسيحي لأن حصتهم متكاملة مع الاحتياط وبمجموع ٢١٧.

مما ذُكر أعلاه نؤكد أنه بسبب قلة الاعداد للأقليات وتناسبها مع الحصص المقررة لهم من الطبيعي ان يجري قبول اخوة او اقارب من نفس العائلة كون الاعداد المتقدمة قليلة،

لذا اقتضى التنويه.









وزارة الدفاع العراقية

١ كانون الثاني ٢٠٢٤