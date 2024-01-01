اول جريمة في بغداد بالعام الجديد: مقتل فتاة شرقي العاصمة

2024-01-01 23:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني اليوم الاثنين، بالعثور على جثة لفتاة في منطقة شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه "وردت معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة حي اور، حيث تم توجيه قوة الى مكان الحادث".

وأضاف المصدر؛ أنه "فور وصول القوة إلى موقع الحادث عثر على جثة فتاة تولد 2008 مقتولة ووجود رصاصة مستقرة بمنطقة الرأس، كما تم العثور على مسدس بجانب اقدامها".

ولفت إلى أنه "حسب التقرير الأولي لخبير الأدلة الجنائية أفاد بأن الحادثة قتل وليست انتحار"، مشيرا إلى أنه تم "رفع الجثة لغرض نقلها الى معهد الطب العدلي والمبرزات لغرض التوصل للجناة".

ونوه المصدر؛ إلى أن هذه الحادثة تعد الأولى التي تم الغبلاغ في اليوم الأول من عام 2024.