العثور على جثة فتاة وعليها آثار إطلاق نار في بغداد

2024-01-01 23:56:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الإثنين (1 كانون الثاني 2024)، بالعثور على جثة فتاة عليها آثار إطلاق نار شرق العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم، ان "معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن منطقة حي أور شرق العاصمة، وتم توجيه قوة الى مكان الحادث وعثر على جثة فتاة تولد 2008 مقتولة وعليها آثار عيار ناري مستقر بمنطقة الرأس".

ولفت المصدر الى "العثور على سلاح شخصي (مسدس) بجانب اقدام الضحية".

ونوه الى انه "وحسب التقرير الأولي لخبير الأدلة فان الحادثة جنائية (قتل)".

وأشار الى "رفع الجثة لغرض نقلها الى معهد الطب العدلي والمبرزات لغرض التوصل للجناة".



