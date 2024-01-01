هيئة الحشد تعلن القبض على داعشيين كانا ينويان تنفيذ هجمات إرهابية على المدنيين

2024-01-01 23:58:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة للأمن والأنضباط في هيئة الحشد الشعبي، القاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش كانا ينويان تنفيذ هجمات إرهابية على المدنيين .وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه بعد " المتابعة الدقيقة والميدانية من قبل رجالات (مديرية التحقيقات والأمن الوقائي) حيث تم القاء القبض على عنصرين ينتميان الى تنظيم داعش الأرهابي يحملان ارقام احصائية احدهم امني ينتمي الى ما يسمى ولاية الفلوجة والثاني عسكري ينتمي الى ولاية نينوى شاركا بعمليات ارهابية ضد قطاعات الجيش العراقي والقوات الامنية في محافظة الموصل و قضاء الفلوجة".وأضافت، أن "الارهابيين كانا ينويات تنفيذ هجمات ارهابية على تجمعات المدنيين حيث تمت متابعة العنصريين لمدة ثلاثة اشهر من قبل (مديرية التحقيقات والأمن الوقائي) بعد اخذ الموافقات القضائية من قبل القاضي المختص"، مبينة انه "تمت عملية اعتقالهما بعملية نوعية وفنية و تسليمهم الى القضاء العراقي ."