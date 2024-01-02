ليفربول يهزم نيوكاسل ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

2024-01-02 02:06:32 - المصدر: واع

متابعة - واعابتعد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 3 نقاط عن مطارده أستون فيلا، بعدما خطف فوزا ثمينا على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-2 مساء الاثنين، ضمن 20.وتألق النجم المصري محمد صلاح ليسهم بقوة في فوز كتيبة المدرب يورجن كلوب إذ أحرز هدفين في الدقيقتين 49 و86 من ركلة جزاء، بينما صنع هدفا آخر.وسجل الهدفين الآخرين للريدز كورتيس جونز وكودي جاكبو في الدقيقتين (74 و78)، فيما أحرز ألكسندر إيزاك (54) وزفن بوتمان (81) هدفي نيوكاسل.