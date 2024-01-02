أسعار النفط تقفز 1% في العام الجديد

2024-01-02 07:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط واحدا بالمئة يوم الثلاثاء لتبدأ العام الجديد على ارتفاع إذ ركز اشتباك بحري في البحر الأحمر الاهتمام على تعطل محتمل للإمدادات في الشرق الأوسط وعززت توقعات التحفيز الاقتصادي الصيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.03 دولار، بما يعادل 1.3%، إلى 78.07 دولارا للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.53 دولارا للبرميل، مرتفعا 88 سنتا، أو 1.2%.