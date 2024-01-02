2024-01-02 08:34:06 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد تقرير صحفي إسباني أن الفرنسي ،كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لن يتمكن من خوض فترة إعداد في الموسم الجديد.وينتهي تعاقد مبابي، في حديقة الأمراء، بختام الموسم الجاري، ولم يحسم موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل حتى الآن.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التزامات مبابي مع منتخبي فرنسا الأول والأولمبي، ستمنعه من خوض فترة إعداد ما قبل بداية الموسم.وأوضحت الصحيفة، أن مبابي عقد النية على خوض بطولة يورو 2024 في ألمانيا، ثم المشاركة في أولمبياد باريس.وأضافت الصحيفة، أن بطولة اليورو ستقام ما بين 14 حزيران إلى 14 تموز، على أن تنطلق الأولمبياد من 26 تموز وحتى 11 آب.وأشارت الصحيفة، إلى أن مشاركة مبابي في اليورو تعتبر إلزامية، أما مشاركته في الأولمبياد غير ملزمة، لكن اللاعب لديه الرغبة في المشاركة كسفير وحامل لواء فرنسا.ومن المتوقع أن يتأثر مبابي بدنياً بشكل كبير، حال مشاركته في البطولتين، لأنه لن يتمكن من الحصول على الراحة الكافية بين انطلاق الموسمين.المصدر: كورة