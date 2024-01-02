ديلي آلي يعلن تعرضه لانتكاسة جديدة

2024-01-02 08:52:01 - المصدر: واع

متابعة - واعتعرض النجم الدولي الإنجليزي ديلي آلي، لاعب إيفرتون، لانتكاسة جديدة ليستمر غيابه عن الملاعب.ولعب آلي الموسم الماضي على سبيل الإعارة، في صفوف بشكتاش التركي، قبل عودته من جديد إلى إيفرتون.ولم يخض آلي أي مباراة هذا الموسم، وكانت آخر مبارياته مع بشكتاش في ِشباط الماضي.وكان آلي قد اقترب من العودة إلى التدريبات في الفترة الأخيرة، ولكنه سيتعين عليه الآن الانتظار لفترة بسبب انتكاسة جديدة.وكتب آلي، عبر حسابه على "إنستجرام": "هذا العام كان مختلفاً بعض الشيء بالنسبة لي، لقد تعلمت وجربت الكثير، ومررت بفترات صعود وهبوط".وأضاف: "لسوء الحظ، العام لم ينتهي كما كنت أتمنى، كنت على وشك العودة إلى التدريب الكامل ولكن من المحبط أنني تعرضت لانتكاسة أخرى بسبب إصابتي".وتابع: "سأغيب مرة أخرى لفترة قصيرة، ولكن نظرتي وعقليتي إيجابية، سأواصل علاجي الطبيعي وأبذل قصارى جهدي للعودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن".وختم: "أتمنى أن تكونوا قد قضيتم العام الذي أردتموه، ولا أتمنى لكم سوى الأفضل في عام 2024. سنة جديدة سعيدة".ويمتد تعاقد آلي مع إيفرتون، حتى صيف 2024.المصدر : كورة