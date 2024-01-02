أفضل لاعب وحارس ومدرب في الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق

2024-01-02 09:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أفضل لاعب وحارس ومدرب في الجولة الـ12 لدوري نجوم العراق، وكذلك تسلسل الهدافين.

واختارت لجنة المسابقات لدوري نجوم العراق في الاتحاد لاعب نادي القاسم علاء محيسن، كأفضل لاعب في الجولة الـ12.

في حين تم اختيار مدرب نادي القوة الجوية ايوب اوديشو، الأفضل في الجولة الـ12، كما تم اختيار حارس نادي الميناء جعفر شنيشل، الأفضل في الجولة الـ 12 من دوري نجوم العراق.

وتصدر مهاجم القوة الجوية ايمن حسين، قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، وجاء لاعب فريق نفط ميسان المحترف السوري علاء الدين الدالي، ثانيا برصيد 9 أهداف، يلاحقهما بالمركز الثالث إبراهيم غازي، من نادي الحدود، ومحمود خليل من فريق الكهرباء ولكل واحد منهم 8 أهداف، وإبراهيم توميو من نادي نوروز بسبعة أهداف.

ويتصدر القوة الجوية في ختام الجولة الـ 12 لدوري نجوم العراق برصيد 30 نقطة، يلاحقه نادي الشرطة بفارق نقطتين، و بالمركز الثالث يأتي نادي الزوراء برصيد 23 نقطة، ثم نادي نوروز رابعاً برصيد 19 نقطة.