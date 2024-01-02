2024-01-02 09:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "أويل آند غاز"، أن العراق حلّ بالمركز الخامس في قائمة الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العام 2023 في حين كانت دولة قطر بالصدارة.

وأعدت المجلة تقريراً سنوياً لأكثر 10 دول عربية امتلاكاً لاحتياطيات الغاز في العام الماضي.

ووفقا للتقرير فإن قطر حلت في المركز الأول بين تلك الدول بأكثر من 842 تريليون قدم مكعب، بينما جاءت السعودية بأكثر من 335 تريليون قدم مكعب، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب دولة الإمارات بأكثر من 289 تريليون قدم مكعب.

وجاءت الجزائر رابعاً باحتياطي عند 159 تريليون قدم مكعب، وحل العراق خامسا في القائمة في أكثر من 131 تريليون قدم مكعب خلال العام الماضي.

والمرتبة السادسة كانت لدولة الكويت بـ 63 تريليون قدم مكعب، وتلتها مصر بنحو 63 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي.

هذا وقد حلت ليبيا بالمركز الثامن بأكثر من 53 تريليون قدم مكعب، وتاسعا جاءت سلطنة عمان باحتياطي تجاوز 22 تريليون قدم مكعب.

وتذيّلت اليمين ترتيب الدول العشر الأكبر باحتياطيات الغاز بأكثر من 16 تريليون قدم مكعب، بحسب تقرير المجلة.