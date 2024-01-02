وزير التربية العراقية: 450 وثيقة دراسية مزورة في عام 2023

2024-01-02 10:10:48 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزير التربية العراقية ابراهيم نامس الجبوري يوم الثلاثاء، عن اكتشاف 450 شهادة مزورة في مختلف المؤسسات الحكومية لعام 2023.

وأضاف وزير التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن خطته الرامية للقضاء على الشهادات المزورة مستمرة، مبيناً حرصهُ الكبير على ترصين العمل الحكومي وتنقيته من أساليب التزوير المختلفة.

وأوضح البيان أن "اللجان المختصة في المديرية العامة للتقويم والامتحانات أنهت المحاضر التحقيقية بحق المزورين والمصادقة عليها ، مع القيام بتبليغ الجهات المتضررة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي التزوير".

وشدد الوزير على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على ازدهار وتقدم البلد، بغية إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم والحفاظ على أهمية الشهادة الدراسية ومكانتها المجتمعية.