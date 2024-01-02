وزيرة الاتصالات تكشف عن ذمتها المالية مع بداية العام 2024

2024-01-02 10:14:01 - المصدر: واع

بغداد – واعكشفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، عن ذمتها المالية مع بداية العام 2024.وقال إعلام وزارة الاتصالات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري كشفت اليوم الثلاثاء، عن ذمتها المالية مع بداية العام 2024".وأضافت أن "الياسري هي أول مسؤول في وزارة الاتصالات يكشف عن ذمته المالية".