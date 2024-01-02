في محافظتين.. مصرع وإصابة 16 بحوادث سير منفصلة

2024-01-02 10:24:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطّلع، يوم الثلاثاء، بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين، بحوادث سير منفصلة في بغداد ومحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع لسيارة صباح اليوم، بالقرب من جسر الشهداء (منيرة)، من طرف ناحية النمرود، في محافظة نينوى بسبب كثافة الضباب".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة كانوا يستقلون السيارة".

ولفت المصدر إلى أن "مدنياً واحداً لقى مصرعه وأصيب 5 آخرين، بينهم أشخاص بحالة حرجة في حادث سير على طريق ابو غريب شمالي العاصمة بغداد".

في حين أشار المصدر إلى أن "حادث سير مروع وقع بالقرب من تقاطع اليوسيفية في بغداد، أسفر عن مصرع شخصين اثنين وإصابة 5 بينهم صبي".