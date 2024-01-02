2024-01-02 10:30:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شكى مئات الموظفين، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، تأخر صروف راتبهم على المصرف الأهلي العراقي، رغم مرور أيام على موعد تسليم الرواتب.

وقال عدد من الموظفين لـ"بغداد اليوم"، إنهم" حاولوا الإستعلام عن الرواتب عبر الدخول الى تطبيق المصرف، وتبين أن التطبيق لا يعمل وتظهر عبارة (تم تسجيل الخروج)، مؤكدين أن الرواتب تأخرت عدة أيام رغم مرور موعد تسليمها".

وأشاروا، إلى أن "العديد من الدوائر الحكومية الموطنة رواتبها على المصرف الأهلي لم تتسلم رواتبها ومن ضمنها وزارة الكهرباء، حيث لا يزال مصير الرواتب مجهولًا بالنسبة لهم ولم يتم صرفها على بطاقات الموظفين".

يشار إلى ان رواتب الموظفين للشهر الاخير من عام 2023 لم يتم صرفها في موعدها لعدد من الدوائر الحكومية دون أن تقدم وزارة المالية تفسيرا لسبب التأخير".

وجرت العادة أن يتم صرف رواتب الموظفين قبل موعد الصرف مع انتهاء السنة المالية التي توقف فيها عدد من الدوائر أعمالها بغية الجرد السنوي".



