اليوم .. بعثة منتخبنا الوطني تغادر الى الإمارات

2024-01-02 10:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتغادرنا اليوم الثلاثاء، بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم في طريقها إلى الإمارات للدخول في معسكر تدريبي تحضيري تتخلله إقامة مباراة تجريبية واحدة أمام كوريا الجنوبية في السادس من الشهر الحالي، ومن ثم التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2024.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح خص به صحيفة (الصباح) وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"بعثة منتخبنا الوطني ستسافر بطائرة خاصة اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وسيكون الوفد برئاسة علي جبار نائب رئيس الاتحاد، ويونس محمود نائباً لرئيس الوفد والمشرف أحمد الموسوي عضو الاتحاد إلى جانب لاعبي الأندية في دوري نجوم العراق".وأضاف أن " اللاعبين المحترفين والمغتربين سيصلون إلى الإمارات في اليوم ذاته من أجل التحضير لمواجهة كوريا الجنوبية في السادس من الشهر الحالي".وأوضح أن "مدرب منتخبنا الوطني الإسباني خيسوس كاساس اختار منتخب كوريا الجنوبية بسبب تقارب أسلوب لعب الشمشون مع فرق مجموعة العراق على غرار اليابان وفيتنام وإندونيسيا وستكون هذه المقابلة التجريبية فرصة مثالية لتطبيق التكتيك المناسب واختيار اللاعبين لمواجهات الاستحقاق القاري".