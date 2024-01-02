2024-01-02 11:14:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، حقيقة تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر يوم غد الأربعاء.

وقال المصدر، لـ "بغداد اليوم"، إنه "حتى هذه الساعة لا يوجد أي توجه من أجل اعلان عطلة رسمية في عموم العراق يوم غد الأربعاء بذكرى حادثة المطار"، مبيناً أن "الأمانة العامة بانتظار أي تعليمات وتوجيهات خلال الساعات المقبلة بهذا الشأن".

ولفت المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه الى أن "عدم اعلان عطلة رسمية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ربما سيدفع الى اعلان بعض الحكومات المحلية تعطيل الدوام يوم غد الأربعاء، وهذا من ضمن صلاحياتها".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، انباءً تفيد بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما بقصف أمريكي على طريق مطار بغداد الدولي في كانون الاول 2020.



