النزاهة: رئيسا الوزراء والقضاء الأعلى أول المفصحين عن الذمة المالية للعام 2024

2024-01-02 11:34:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

النزاهة: رئيسا مجلس الوزراء والقضاء الأعلى أول المفصحين عن الذمة المالية للعام 2024

القاضي (حيدر حنون) أول المفصحين عن الذمة الماليَّة من رؤساء الهيئات المُستقلة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن ذمَّتيهما الماليَّة للعام 2024.





مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بأنَّ دائرة الوقاية تلقَّت استمارتي كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّتين برئيس مجلس الوزراء السيّد (محمد شياع السوداني)، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي (د. فائق زيدان)، ليكونا أول المسؤولين المُفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث.

ونوَّه المكتب بإفصاح رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) والملاك المُتقدّم فيها عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وتقديم الاستمارات الخاصة بهم،ليكون رئيس الهيئة أول المفصحين عن الذمة الماليَّة من رؤساء الهيئات المُستقلة.

وأردف إنَّ الهيئة حثَّت المشمولين على الإسراع بملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، والالتزام بالتوقيتات التي نصَّت عليها مواد قانون الهيئة النافذ،لافتاً إلى أن إلزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم الماليَّة، وما لهم من أنشطةٍ خارجيَّةٍ واستثماراتٍ وموجوداتٍ وهباتٍ أو منافع كبيرة قد تُؤدّي إلى تضارب المصالح، يُسهم في تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة ومُؤسَّسات الدولة.