ناشئو وشباب السباحة يواصلون استعداداتهم للبطولة العربية

2024-01-02 12:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل منتخبنا الوطني للسباحة بفئتي الناشئين والشباب معسكره التدريبي الداخلي في محافظة أربيل تحضيراً للمشاركة في البطولة العربية للألعاب المائية المقررة إقامتها في قطر للفترة من العاشر وحتى الثالث عشر من شهر كانون الثاني الحالي.وقال مدرب منتخب الناشئين ساري عـبد الله في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تدريبات منتخبنا متواصلة بوحدات يومية مكثفة من أجل رفع معدل جاهزيته فنياً وبدنياً قبل المشاركة في البطولة العربية، مبيناً أن وحدة التدريب الصباحية تشمل القوة البدنية والسباحة الطويلة لمسافة من 9- 10 كيلومترات، أما المسائية فتتضمن السباحة لمسافات أقصر مع مقاطع صغيرة إضافة إلى تخزين الطاقة من أجل المطاولة".وأضاف أن "اتحاد اللعبة داعم وبقوة لمسيرة المنتخب، إذ هيأ جميع مستلزمات النجاح، بهدف إنجاح مشاركته المقبلة، بما يسهم في تعزيز سمعة رياضتنا خارجياً، فضلا عن الظهور المشرف في المسابقة والسعي إلى تحقيق نتائج متميزة تليق باسم العراق".وأشار إلى أن "اتحاده يراهن على قدرات السباحين للتألق في البطولة العربية والعودة بنتائج إيجابية تعزز من سمعة رياضتنا على الأصعدة القارية والعالمية، كما أن هناك مشاركات خارجية مرتقبة تنتظر منتخبنا بفئتي الناشئين والشباب لاكتساب الخبرات من المنتخبات المتقدمة باللعبة".