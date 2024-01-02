أمانة بغداد: توجه بإنشاء مشروع إدارة النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية

2024-01-02 12:14:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن التوجه بإنشاء مشروع إدارة النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية في العاصمة.وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة الاستثمار الوطنية ووزارتي الكهرباء والبيئة رشحت مشروعاً لإدارة النفايات بهدف توليد الطاقة الكهربائية في بغداد".وأضاف أن "هذا المشروع مهم جداً، وفرصة استثمارية أعلنتها أمانة بغداد من هيئة الاستثمار الوطنية"، مبيناً أن "مناقشات مهمة بشأن المشروع ستنطلق في الربع الأول من العام المقبل تتضمن عملية الإحالة لشركات عملاقة مختصة وذات طابع استثماري لمثل هذه المشاريع".وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، في وقت سابق، أن مشروع توليد الطاقة من معالجة النفايات سيعتمد تقنية عالية الكفاءة من الجيل الرابع.فيما أوضحت وزارة الكهرباء أنه "بالإمكان توليد ميغاواط واحد، مقابل صرف 40 طناً من النفايات، ما يعني أن المحطة التي تستغل 3 آلاف طن نفايات بإمكانها إنتاج 80 ميغاواطاً يومياً من الطاقة".