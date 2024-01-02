2024-01-02 12:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف رئيس اتحاد معلمي كردستان أحمد كرمياني، اليوم الثلاثاء (2 كانون الثاني 2024)، أبرز الحلول والمعالجات لأزمة إضراب الكوادر التربوية في السليمانية، فيما اشار الى ان طلبة المدارس الحكومية لم يباشروا بالدوام الى اليوم.

وقال كرمياني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن" امتحانات الفصل الأول تنطلق يوم غد الأربعاء في محافظتي أربيل ودهوك وأيضا المدارس الأهلية في السليمانية، ومازال طلبة المدارس الحكومية لم يباشروا الدوام في محافظة السليمانية وحلبجة وكرميان".

وأضاف، أن "وزير التربية في حكومة إقليم كردستان الآن حمه سعيد زار السليمانية مؤخرا واجتمع مع ممثلي الكوادر التربوية وهناك عدة مقترحات لتجاوز الأزمة".

وأشار كرمياني إلى، أن "الحل الأول يتمثل في أن تباشر الكوادر التربوية في السليمانية بالفصل الثاني مباشرة، ويكون فصل واحد في السليمانية يتم احتسابه في اثنين، مثلما حدث عام 2020 في زمن انتشار فيروس كورونا، وهذا الأمر يخص طلبة الصفوف غير المنتهية".

وبين أنه "بالنسبة لطلبة الصفوف المنتهية، فأن هناك عدة مقترحات، أولها تقليل المناهج حتى يكون المنهج موحدًا بين طلبة السليمانية مع أربيل ودهوك، كون الأسئلة موحدة، والمقترح الآخر، يتمثل بتمديد موعد الامتحانات النهائية، حتى يتم إكمال المنهج في السليمانية، كون طلبة "البكلوريا" قد باشروا بالدوام في المحافظة منذ فترة، ولكن فاتهم الكثير من المنهج الدراسي".

وفي وقت سابق، وجه وزير تربية اقليم كردستان الكوادر التربوية في محافظة السليمانية باعادة استئناف الدوام، الا ان الكوادر التربوية في السليمانية رفضت الانصياع الى توجيه وزير التربية.

وشهدت محافظة السليمانية وحلبجة وادارة كرميان، اضرابا عن الدوام في المدارس الحكومية، في الوقت الذي شهدت محافظات اربيل ودهوك والتي تقع تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، دواما مستمرا بالرغم من عدم تسلم رواتب شهر اب وايلول حتى الان، فضلا عن انتهاء شهر تشرين الاول.