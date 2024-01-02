وزير الصحة يعلن عن مشروع مع السعودية لإنشاء مراكز صحية ومصانع أدوية

2024-01-02 12:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن مشاريع مشتركة مع السعودية لإنشاء مراكز صحية ومصانع أدوية، فيما أشارت الى الاستفادة من التجربة السعودية بشأن الصناعة الدوائية.وقال وزير الصحة صالح الحسناوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "العلاقات العراقية السعودية تشهد تطورا كبيرا سواء كانت السياسية او الاقتصادية او الخدمية"، مبيناً: "اننا التقينا لاكثر من مرة بوزير الصحة السعودي فهد الجلاجل وتحدثنا عن افاق التعاون بين الوزارتين، وارسلنا وفوداً الى المملكة ووجهنا دعوة الى الوزير السعودي لزيارة العراق وتمت الموافقة".واضاف ان "الوزارتين لديهما مشروع مشترك لانشاء مراكز صحية بمنحة سعودية في مختلف محافظات العراق"، لافتا الى أن "هناك عملاً بين القطاعين الخاص العراقي والسعودي لانشاء مصانع أدوية بتسهيلات من قبل وزارة الصحة العراقية".وأضاف أن "وزارة الصحة داعمة لتوطين الصناعة الدوائية في العراق"، لافتاً الى أن "العراق يشهد تطوراً في الصناعة الدوائية وبتسارع واستفدنا من التجربة السعودية وشجعنا القطاع الخاص العراقي للعمل مع نظيره السعودي".وأكد وزير الصحة أن "الوزارة لديها اكثر من مشروع آفاقه المستقبلية واضحة، ونحن سائرون بتبادل الخبرات في مختلف المجالات خصوصا أن العراق والسعودية يشتركان بقضية واحدة وهي الحشود البشرية في زيارات العمرة والحج وايضا زيارة العتبات المقدسة في العراق"، لافتا الى أن "تبادل الخبرة مهم جدا سواء في الصحة العامة او الامراض الانتقالية والعلاجية وغيرها".