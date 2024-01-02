جنايات ميسان: الإعدام لمدان بتفجير سيارة مفخخة في العام 2007 في العمارة

2024-01-02 13:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان يوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مدان بجريمة تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة عام 2007.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الارهابي وبالاشتراك مع متهمين آخرين قاموا بهذه الجريمة في شارع دجلة والذي راح ضحيته (17) شهيدا و (50) مصابا".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لإحكام المادة الثانية 1/ 7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 سنة 2005".