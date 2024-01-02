في محافظتين: الإعدام لمدان بتفجير سيارة مفخخة والمؤبد لآخر اختطف مواطنا

2024-01-02 13:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان يوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مدان بجريمة تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة عام 2007.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الارهابي وبالاشتراك مع متهمين آخرين قاموا بهذه الجريمة في شارع دجلة والذي راح ضحيته (17) شهيدا و (50) مصابا".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لإحكام المادة الثانية 1/ 7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 سنة 2005".

وفي ذي قار؛ أصدرت محكمة جنايات في المحافظة حكماً بالسجن المؤبد بحق خاطف مواطن في مدينة الناصرية ومساومة ذويهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان آخر ورد لوكالتنا؛ ان "الخاطف قام بخطف المشتكي واحتجزه لمدة 14 يوم وأطلق سراحه بعد ان استلم مبالغ مالية من ذويه كـ (فدية)".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية /1 /3 /8 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".