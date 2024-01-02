القضاء: تصديق أقوال أكبر شبكة لتزوير المعاملات التقاعدية

2024-01-02 13:29:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تصديق اقوال اكبر شبكة لتزوير المعاملات التقاعدية





بغداد / إعلام القضاء

صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اقوال ثمانية اشخاص كانوا يشكلون اكبر شبكة لتزوير المعاملات التقاعدية.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان "المحكمة تمكنت من خلال تحقيقاتها من تفكيك اكبر شبكة للتزوير في هيئة التقاعد الوطنية متكونة من (7) موظفين من الهيئة و(1) من خارج الدائرة كانوا يقومون بتزوير المعاملات التقاعدية لأشخاص متوفين لم يراجع ذويهم لإنجاز معاملاتهم التقاعدية".

واوضح انه "تم توقيف المتهمين وفقا للقرار 160 لسنة 1983 وسيتم احالتهم الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل"