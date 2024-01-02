القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات

2024-01-02 13:30:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكمين بالإعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، أن "المدانين ضبط بحوزتهما (3) ثلاثة كيلو غرامات ونصف من مادة الحشيشة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".