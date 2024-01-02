105 أحداث يتنفسون الحرية.. العدل تعلن احصائية كانون الأول 2023
2024-01-02 13:33:27 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
أعلنت وزارة العدل عن الموقف الشهري لدائرة إصلاح الأحداث بعدد المطلق سراحهم خلال شهر كانون الاول الماضي لعام 2023.
وقالت الوزارة في بيان لها ، إن العدد الكلي للمفرج عنهم خلال شهر كانون الأول بلغ عددهم (١٠٥) حدث بينهم (٥٥) حدثاً موقوفا تم الإفراج عنه و (٣٤) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و (١٦) بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية.
وأضافت الوزارة، أن الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
يتبع ...