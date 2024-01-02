105 أحداث يتنفسون الحرية.. العدل تعلن احصائية كانون الأول 2023

2024-01-02 13:33:27 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلنت وزارة العدل عن الموقف الشهري لدائرة إصلاح الأحداث بعدد المطلق سراحهم خلال ‏شهر كانون الاول الماضي لعام 2023.



وقالت الوزارة في بيان لها ، إن العدد الكلي للمفرج عنهم خلال شهر كانون الأول بلغ عددهم (١٠٥) حدث بينهم (٥٥) حدثاً موقوفا تم الإفراج عنه و (٣٤) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و (١٦) بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية.



وأضافت الوزارة، أن الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎. ‎







قسم الاعلام والاتصال الحكومي

يتبع ...



