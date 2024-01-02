من ساحة الاحتفالات.. شفق نيوز تواكب استعدادات الاستعراض العسكري في الذكرى 103 للجيش العراقي (صور)

2024-01-02 13:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واكبت وكالة شفق نيوز، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات الجارية للاستعراض العسكري بعيد الجيش العراقي في بغداد.

وتجولت كاميرا الوكالة في ساحة الاحتفالات بين العربات العسكرية والاليات والجنود الذين يتدربون حاليا للمشاركة في الاستعراض الذي سيقام يوم السبت المقبل السادس من كانون الثاني والذي يصادف ذكرى تأسيس الجيش العراقي.

ورصدت الكاميرا التحضيرات الجارية بوجود عربات الهمر والدبابات العراقية وناقلات الجنود وغيرها من الآليات المستخدمة في الاستعراض المقبل.

يصادف السبت المقبل مرور 103 سنوات على تأسيس أول فوج بالجيش العراقي في السادس من يناير/كانون الثاني عام 1921، وحمل اسم "فوج موسى الكاظم"، وكان النواة الأولى في مسيرة الجيش الطويلة، وتبعته قوتان جوية وبحرية، ليزداد قوامه إلى أن أصبح 4 فرق، الأولى والثالثة في بغداد، والفرقة الثانية بكركوك والرابعة في الديوانية.